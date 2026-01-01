Меню
Награды и номинации фильма Римские каникулы
Награды и номинации фильма Римские каникулы 1953
Оскар 1954
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучший литературный первоисточник
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Золотой глобус 1954
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1954
Best British Actress
Победитель
Best Foreign Actor
Номинант
Best Film from any Source
Номинант
Best Foreign Actor
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1953
Golden Lion
Номинант
