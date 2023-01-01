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Римские каникулы
Римские каникулы, 1953: актеры и роли
Roman Holiday
Римские каникулы
1953 / США
8.2
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Римские каникулы, 1953: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Уильям Уайлер
William Wyler
В ролях
Грегори Пек
Gregory Peck
Одри Хепберн
Audrey Hepburn
Эдди Альберт
Eddie Albert
Хартли Пауэр
Hartley Power
Харкурт Уильямс
Маргарет Роулингс
Margaret Rawlings
Туллио Карминати
Tullio Carminati
Паоло Карлини
Paolo Carlini
Паола Борбони
Paola Borboni
Альфредо Риццо
Alfredo Rizzo
Лаура Солари
Laura Solari
Горелла Гори
Gorella Gori
Клаудио Эрмели
Claudio Ermelli
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Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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Отзывы
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