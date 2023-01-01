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Римские каникулы Римские каникулы
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Roman Holiday Римские каникулы 1953 / США
8.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Римские каникулы, 1953: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Уильям Уайлер Уильям Уайлер William Wyler
В ролях
Грегори Пек Грегори Пек Gregory Peck Одри Хепберн Одри Хепберн Audrey Hepburn Эдди Альберт Eddie Albert Хартли Пауэр Hartley Power Харкурт Уильямс Маргарет Роулингс Margaret Rawlings Туллио Карминати Tullio Carminati Паоло Карлини Paolo Carlini Паола Борбони Paola Borboni Альфредо Риццо Alfredo Rizzo Лаура Солари Laura Solari Горелла Гори Gorella Gori Клаудио Эрмели Claudio Ermelli
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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