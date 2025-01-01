Меню
Колдунья
Награды и номинации фильма Колдунья
Награды и номинации фильма Колдунья 2005
Золотая малина 2006
Худшая экранная пара
Победитель
Худший режиссер
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худший сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
