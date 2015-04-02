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Кинообщественность снова в восторге: в фильме «Колдунья» Николь Кидман так очаровательно поводит ведьмовским носиком, что это с лихвой заменяет вышеупомянутому произведению смысл, красоту, глубину и прочие вещи, напрочь там отсутствующие. История, поведанная Норой Эфрон на этот раз, вряд ли способна всерьез взволновать даже пятилетнее дитя, зато теперь у критиков и публики есть отличный повод сравнить чародейскую носовую динамику Николь Кидман с ее же интеллектуалистской носовой статикой в…