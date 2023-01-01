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Скоро в прокате "Восставшая из ада"
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Колдунья
Колдунья, 2005: актеры и роли
Bewitched
Колдунья
2005 / США
6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.8
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Колдунья, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Нора Эфрон
Nora Ephron
В ролях
Николь Кидман
Nicole Kidman
Уилл Феррелл
Will Ferrell
Ширли МакЛэйн
Shirley MacLaine
Майкл Кейн
Michael Caine
Джейсон Шварцман
Jason Schwartzman
Хезер Бернс
Heather Burns
Салли Аплэнд
Джим Тернер
Jim Turner
Стивен Колберт
Стив Карелл
Steve Carell
Майкл Бадалуччо
Кристин Ченоуэт
Kristin Chenoweth
Эми Седарис
Amy Sedaris
Фред Уиллард
Fred Willard
Дэвид Алан Грир
David Alan Grier
В прокате
Премьеры
Онлайн
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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