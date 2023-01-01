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Доктор Т. и его женщины Доктор Т. и его женщины
Киноафиша Фильмы Доктор Т. и его женщины Доктор Т. и его женщины, 2000: актеры и роли
Dr. T & The Women Доктор Т. и его женщины 2000 / США / Германия
6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Доктор Т. и его женщины, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Олтмен Роберт Олтмен Robert Altman
В ролях
Хелен Хант Хелен Хант Helen Hunt Ричард Гир Ричард Гир Richard Gere Энди Рихтер Тара Рид Тара Рид Tara Reid Кейт Хадсон Кейт Хадсон Kate Hudson Роберт Хэйз Мэтт Мэллой Matt Malloy Лив Тайлер Лив Тайлер Liv Tyler Джэнин Тернер Ли Грант Lee Grant Фарра Фосетт Шелли Лонг Shelley Long Лора Дерн Лора Дерн Laura Dern
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