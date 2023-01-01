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Доктор Т. и его женщины
Доктор Т. и его женщины, 2000: актеры и роли
Dr. T & The Women
Доктор Т. и его женщины
2000 / США / Германия
6.4
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 4.7
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Доктор Т. и его женщины, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Олтмен
Robert Altman
В ролях
Хелен Хант
Helen Hunt
Ричард Гир
Richard Gere
Энди Рихтер
Тара Рид
Tara Reid
Кейт Хадсон
Kate Hudson
Роберт Хэйз
Мэтт Мэллой
Matt Malloy
Лив Тайлер
Liv Tyler
Джэнин Тернер
Ли Грант
Lee Grant
Фарра Фосетт
Шелли Лонг
Shelley Long
Лора Дерн
Laura Dern
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