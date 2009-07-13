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Улицы крови Улицы крови
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Streets of Blood

Улицы крови, 2009

2009 / США
4.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Новый Орлеан, 2005 год. Городские власти пытаются навести порядок на улицах, разрушенных мощным ураганом «Катрина», а полицейские – остановить разгул преступности. Хаос, царящий в Новом Орлеане, только на руку криминальным группировкам и торговцам наркотиками. Каждый из них жаждет власти и денег. Когда в город прибывает группа агентов ФБР, местные стражи порядка ожидают от них помощи в борьбе с бандитами. Однако, вопреки всем надеждам, федералы устраивают разборку… с самими полицейскими. Главный герой фильма, детектив Энди Деверо, пытается разобраться в происходящем. Все улики приводят Энди к старшему агенту ФБР – похоже, что именно он контролирует весь наркотрафик в городе…

  • Изначально роль детектива Энди Деверо должна была достаться Роберту Де Ниро, а агента ФБР Майкла Брауна – Дилану Макдермотту. Однако впоследствии их заменили Вэл Килмер и Майкл Бин соответственно.
  • Во время съемок рэпер 50 Cent, исполнитель роли Стэна Джонстона, подружился с Вэлом Килмером на почве общей страсти к раритетным авто. В знак дружбы рэп-исполнитель даже подарил коллеге ключи от Chevrolet Impala 1965 года выпуска.
  • В одной из сцен героя Вэла Килмера сравнивают с Моисеем. В 1998 году актер озвучил этого библейского персонажа в мультфильме «Принц Египта».

Напарник полицейского погибает во время урагана Катрина, но однажды появляются свидетельства того, что полицейский мог быть убитым. Расследование заводит детектива вместе с новым партнером на самое дно криминального мира.

4.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 13 июля 2009
Возраст 16+
Режиссер
Чарльз Уинклер
В ролях
Вэл Килмер
Вэл Килмер
Фифти Сент
Фифти Сент
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун
Майкл Бин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Улицы крови 2 постера
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22 августа 2022 17:13
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