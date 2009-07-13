Улицы крови, 2009

Новый Орлеан, 2005 год. Городские власти пытаются навести порядок на улицах, разрушенных мощным ураганом «Катрина», а полицейские – остановить разгул преступности. Хаос, царящий в Новом Орлеане, только на руку криминальным группировкам и торговцам наркотиками. Каждый из них жаждет власти и денег. Когда в город прибывает группа агентов ФБР, местные стражи порядка ожидают от них помощи в борьбе с бандитами. Однако, вопреки всем надеждам, федералы устраивают разборку… с самими полицейскими. Главный герой фильма, детектив Энди Деверо, пытается разобраться в происходящем. Все улики приводят Энди к старшему агенту ФБР – похоже, что именно он контролирует весь наркотрафик в городе…