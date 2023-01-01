Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Непосредственно Каха. Другой фильм" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Неглубокая могила
Киноафиша Фильмы Неглубокая могила Неглубокая могила, 1994: актеры и роли
Shallow grave Неглубокая могила 1994 / Великобритания
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Неглубокая могила, 1994: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэнни Бойл Дэнни Бойл Danny Boyle
В ролях
Керри Фокс Керри Фокс Kerry Fox Кристофер Экклстон Кристофер Экклстон Christopher Eccleston Юэн МакГрегор Юэн МакГрегор Ewan McGregor Кен Стотт Кен Стотт Ken Stott Кит Аллен Keith Allain Колин МакКреди Colin McCredie Гари Льюис Гари Льюис Gary Lewis
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Kinoafisha.info App