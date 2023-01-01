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Царь Давид
Киноафиша Фильмы Царь Давид Царь Давид, 1985: актеры и роли
King David Царь Давид 1985 / США
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Царь Давид, 1985: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Брюс Бересфорд Bruce Beresford
В ролях
Ричард Гир Ричард Гир Richard Gere Эдвард Вудворд Элис Крайдж Элис Крайдж Alice Krige Найолл Багги Джек Клэфф Jack Klaff Шери Лунги Шери Лунги Cherie Lunghi Денис Куилли Denis Quilley
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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2023, Россия, триллер, мистика
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Король-львенок
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