Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Найолл Багги
Niall Buggy
Киноафиша
Персоны
Найолл Багги
Найолл Багги
Niall Buggy
Дата рождения
3 октября 1948
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Дублин, Ирландия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
8.1
Льюис
(2006)
7.5
Восставший из ада
(1987)
7.4
Клуб чудес
(2023)
Фильмография Найолл Багги
5.7
Семейный приговор
The Problem with People
комедия
2024, Ирландия
Смотреть трейлер
7.4
Клуб чудес
The Miracle Club
комедия
2023, Ирландия / Великобритания
Смотреть трейлер
6.9
По воле случая
As Luck Would Have It
комедия, драма, мелодрама
2021, Ирландия / США
7.3
TheatreHD: Святая Иоанна
Saint Joan
спектакль
2016, Великобритания
6.8
Дуэль
Anton Chekhov's The Duel
драма
2010, США
8.1
Льюис
драма, криминал
2006, Великобритания
7.5
Восставший из ада
Hellraiser
ужасы, фантастика
1987, Великобритания
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.2
Царь Давид
King David
боевик, драма, приключения, военный
1985, США
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