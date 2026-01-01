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Найолл Багги
Найолл Багги Niall Buggy
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Найолл Багги

Niall Buggy

Дата рождения
3 октября 1948
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Дублин, Ирландия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Фантастический герой

Популярные фильмы

Льюис 8.1
Льюис (2006)
Восставший из ада 7.5
Восставший из ада (1987)
Клуб чудес 7.4
Клуб чудес (2023)

Фильмография Найолл Багги

Семейный приговор 5.7
Семейный приговор The Problem with People
комедия 2024, Ирландия
Смотреть трейлер
Клуб чудес 7.4
Клуб чудес The Miracle Club
комедия 2023, Ирландия / Великобритания
Смотреть трейлер
По воле случая 6.9
По воле случая As Luck Would Have It
комедия, драма, мелодрама 2021, Ирландия / США
TheatreHD: Святая Иоанна 7.3
TheatreHD: Святая Иоанна Saint Joan
спектакль 2016, Великобритания
Дуэль 6.8
Дуэль Anton Chekhov's The Duel
драма 2010, США
Льюис 8.1
Льюис
драма, криминал 2006, Великобритания
Восставший из ада 7.5
Восставший из ада Hellraiser
ужасы, фантастика 1987, Великобритания
Царь Давид 6.2
Царь Давид King David
боевик, драма, приключения, военный 1985, США
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