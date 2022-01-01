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К востоку от Бухареста К востоку от Бухареста
Киноафиша Фильмы К востоку от Бухареста К востоку от Бухареста, 2006: актеры и роли
A fost sau n-a fost? К востоку от Бухареста 2006 / Румыния
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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К востоку от Бухареста, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Корнелиу Порумбоу
В ролях
Мирча Андрееску Mircea Andreescu Теодор Корбан Йон Сапдару Мирела Чоаба Кристина Чофу Константин Дита Constantin Dita Луминта Георгиу Лучан Ифтиме
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