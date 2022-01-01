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Фицкарральдо
Киноафиша Фильмы Фицкарральдо Фицкарральдо, 1982: актеры и роли
Fitzcarraldo Фицкарральдо 1982 / Германия / Перу
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Фицкарральдо, 1982: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Вернер Херцог Вернер Херцог Werner Herzog
В ролях
Клаус Кински Клаудия Кардинале Клаудия Кардинале Claudia Cardinale Хосе Льютой Пауль Хиттшер.
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