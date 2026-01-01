Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Фицкарральдо 1982

Каннский кинофестиваль 1982 Каннский кинофестиваль 1982
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1983 Золотой глобус 1983
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983
Best Foreign Language Film
Номинант
