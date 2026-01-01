Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Похитители велосипедов Награды и номинации фильма Похитители велосипедов

Награды и номинации фильма Похитители велосипедов 1948

Оскар 1950 Оскар 1950
Honorary Award
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1950 Золотой глобус 1950
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1950 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1950
Best Film from any Source
Победитель
