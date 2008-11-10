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Poster of Sinie nochi
5.6
Kinoafisha Films Sinie nochi
5.6

Sinie nochi

, 2007
Sinie nochi
Russia / Romantic / 18+
Poster of Sinie nochi
5.6

Cast

Nikita Zverev
Dobrynin
Lev Durov
Lev Durov
Mark Efimovich
Igor Bochkin
Igor Bochkin
Skovortsov
Anna Frolovtseva
Anna Frolovtseva
Hanna Kazyuchyts
Hanna Kazyuchyts
Natasha
Aleksandr Samoylenko
Aleksandr Samoylenko
Muzruk
Pyotr Kislov
Pyotr Kislov
Gena
Vladimir Sterzhakov
Vladimir Sterzhakov
Trofim Kuzmich
Valeria Sizova
Katja
Aleksandr Makogon
Aleksandr Makogon
Sotrudnik
Director David Tkebuchava
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 10 hours 24 minutes
Production year 2007
World premiere 10 November 2008
Release date
10 November 2008 Russia 12+
10 November 2008 Kazakhstan
10 November 2008 Ukraine
Production Ankor-Studio
Also known as
Sinie nochi, Синие ночи

Film rating

5.6
Rate 14 votes
6 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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