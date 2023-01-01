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Два дня в долине
Два дня в долине, 1996: актеры и роли
Two Days In The Valley
Два дня в долине
1996 / США
6.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Два дня в долине, 1996: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Херцфелд
John Herzfeld
В ролях
Джеймс Спэйдер
James Spader
Эрик Штольц
Eric Stoltz
Грег Краттуэлл
Гленн Хедли
Glenne Headly
Марша Мэйсон
Marsha Mason
Питер Хортон
Peter Horton
Тери Хатчер
Остин Пендлтон
Austin Pendleton
Пол Мазурски
Paul Mazursky
Шарлиз Терон
Charlize Theron
Кит Кэррэдин
Keith Carradine
Джефф Дэниелс
Jeff Daniels
Луиза Флетчер
Louise Fletcher
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