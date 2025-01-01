Меню
Награды и номинации фильма Последнее искушение Христа

Награды и номинации фильма Последнее искушение Христа 1988

Оскар 1989 Оскар 1989
Лучшая режиссура
Номинант
Золотой глобус 1989 Золотой глобус 1989
Лучшая актриса второго плана
Номинант
 Лучшая музыка к фильму
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1988 Венецианский кинофестиваль 1988
Filmcritica "Bastone Bianco" Award
Победитель
Золотая малина 1989 Золотая малина 1989
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
