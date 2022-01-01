Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Мой лучший друг
Мой лучший друг, 2006: актеры и роли
Mon meilleur ami
Мой лучший друг
2006 / Франция
7.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Мой лучший друг, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Патрис Леконт
Patrice Leconte
В ролях
Даниэль Отой
Дэни Бун
Dany Boon
Жюли Гайе
Julie Gayet
Жюли Дюран
Julie Durand
Анри Гарсэн
Жак Мато
Мари Пийе
Marie Pillet
Элизабет Буржин
Жак Списсер
Jacques Spiesser
Одри Марне
Анн Ле Ни
Anne Le Ny
Филип Дю Жанеран
Фабьен Шода
Мари Мерге
Эрик Наггар
Éric Naggar
Ален Риму
Alain Rimoux
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку