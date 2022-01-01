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Зидан - портрет 21-го века
Зидан - портрет 21-го века, 2006: актеры и роли
Zidane, un portrait du 21e siecle
Зидан - портрет 21-го века
2006 / Франция / Исландия
8.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Зидан - портрет 21-го века, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дуглас Гордон
Douglas Gordon
Филипп Паррено
Philippe Parreno
В ролях
Зинедин Зидан
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