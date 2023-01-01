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Динозавр
Динозавр, 2000: актеры и роли
Dinosaur
Динозавр
2000 / США
8.1
Оцените
26
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Динозавр, 2000: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Эрик Лейтон
Eric Leighton
Ральф Зондаг
Ralph Zondag
В ролях
Д.Б. Суини
D.B. Sweeney
Альфре Вудард
Оззи Дэвис
Макс Казелла
Max Casella
Сэмьюэл И. Райт
Джулианна Маргулис
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