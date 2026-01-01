Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Награды
Мари Перену
Marie Pérennou
Мари Перену
Marie Pérennou
Дата рождения
1 января 1946
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Козерог
Популярные фильмы
7.9
Микрокосмос
(1996)
6.3
Генезис
(2004)
6.2
Сфера колдовства
(2011)
Фильмография Мари Перену
Жанр
Все
Документальный
Фэнтези
Год
Все
2011
2004
1996
Все
3
Фильмы
3
Режиссер
3
Продюсер
1
Сценарист
3
6.3
Сфера колдовства
La clé des champs
документальный, фэнтези
2011, Франция
Смотреть трейлер
6.3
Генезис
Genesis
документальный
2004, Франция / Италия
7.9
Микрокосмос
Microcosmos: Le peuple de l`herbe
документальный
1996, Франция / Швейцария / Италия
