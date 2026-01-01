Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Я знаю, кто убил меня
Награды и номинации фильма Я знаю, кто убил меня
Награды и номинации фильма Я знаю, кто убил меня 2007
Золотая малина 2008
Худший фильм
Победитель
Худший режиссер
Победитель
Худшая женская роль
Победитель
Худшая женская роль
Победитель
Худший сценарий
Победитель
Худшая экранная пара
Победитель
Худший сиквел, ремейк или плагиат
Победитель
Жалкое подобие фильма ужасов
Победитель
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2010
Худшая актриса десятилетия
Номинант
Худший фильм за прошедшее десятилетие
Номинант
Как Аслан обманул смерть в «Хрониках Нарнии»: раскрываем магический фокус, который Льюис спрятал между строк
