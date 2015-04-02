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Я знаю, кто убил меня Я знаю, кто убил меня
Киноафиша Фильмы Я знаю, кто убил меня Отзывы о фильме «Я знаю, кто убил меня»
I Know Who Killed Me Я знаю, кто убил меня 2007 / США
7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
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Отзывы о фильме «Я знаю, кто убил меня»

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DaBestOne 2 апреля 2015, 12:51
Мда... Такого бреда давно не видела!! Не ходите на этот фильм!!

Еле выдержала эти 2 часа... хотела даже свалить.... половину фильма "смотрела" с закрытыми глазами... Просто ересь какая то.. простите за выражение....

сколько же интересно Лохан заплатили, что она такое согласилась...

2 бала и 100....✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DayDreamer 2 апреля 2015, 12:51
Это плёвок в душу зрителя - делать такой нелепый сюжет!

Полное отсутствие логики, бесконечные ляпы и несостыковки, в финале - никакого разьяснения...

Фильм нацелен видимо на зрителя, которому важны лишь примитивные эмоции, типа "ужос" или "недогон" и совершенно плевать на логическое развитие.

Оскорбительно халтурная поделка, тяп-ляп топором, так дрова рубят, а не фильмы снимают.



Тем не менее, нашлись же любители, которые схавали и этот отстой.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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