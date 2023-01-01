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Заколдованный мальчик Заколдованный мальчик
Киноафиша Фильмы Заколдованный мальчик Заколдованный мальчик, 1955: актеры и роли
Заколдованный мальчик 1955 / СССР
8.1 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Заколдованный мальчик, 1955: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Владимир Полковников Vladimir Polkovnikov Александра Снежко-Блоцкая
В ролях
Эраст Гарин Эраст Гарин В. Струкова Георгий Вицин Георгий Вицин Georgy Vitsin Анатолий Кубацкий Анатолий Кубацкий Алексей Консовский Алексей Консовский Валентина Сперантова
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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