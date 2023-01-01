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Заколдованный мальчик
Заколдованный мальчик, 1955: актеры и роли
Заколдованный мальчик
1955 / СССР
8.1
Оцените
28
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Заколдованный мальчик, 1955: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Владимир Полковников
Vladimir Polkovnikov
Александра Снежко-Блоцкая
В ролях
Эраст Гарин
В. Струкова
Георгий Вицин
Georgy Vitsin
Анатолий Кубацкий
Алексей Консовский
Валентина Сперантова
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