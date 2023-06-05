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Заколдованный мальчик
Отзывы о мультфильме «Заколдованный мальчик»
Заколдованный мальчик
1955 / СССР
8.1
Оцените
29
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Владимир
5 июня 2023, 17:55
Оценка
Наверно, один из самых любимых советских мультфильмов. Лишь с возрастом понимаешь, насколько добрые эти мультики, насколько глубоко они пропитаны смыслом и добрым посылом.
Но что касается мультика, то могу сказать, что относительно литературного варианта, довольно сильно упростили характеры героев
5 июня 2023, 17:55
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Но что касается мультика, то могу сказать, что относительно литературного варианта, довольно сильно упростили характеры героев
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