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Комната страха
Комната страха, 2002: актеры и роли
Panic Room
Комната страха
2002 / США
7.4
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Комната страха, 2002: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Финчер
David Fincher
В ролях
Джоди Фостер
Jodie Foster
Кристен Стюарт
Kristen Stewart
Форест Уитакер
Forest Whitaker
Дуайт Йокам
Dwight Yoakam
Джаред Лето
Jared Leto
Патрик Бошо
Patrick Bauchau
Энн Мэгнусон
Иэн Бьюкэнэн
Эндрю Кевин Уокер
Andrew Kevin Walker
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