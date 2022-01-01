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Комната страха Комната страха
Киноафиша Фильмы Комната страха Комната страха, 2002: актеры и роли
Panic Room Комната страха 2002 / США
7.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Комната страха, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Финчер Дэвид Финчер David Fincher
В ролях
Джоди Фостер Джоди Фостер Jodie Foster Кристен Стюарт Кристен Стюарт Kristen Stewart Форест Уитакер Форест Уитакер Forest Whitaker Дуайт Йокам Dwight Yoakam Джаред Лето Джаред Лето Jared Leto Патрик Бошо Патрик Бошо Patrick Bauchau Энн Мэгнусон Иэн Бьюкэнэн Эндрю Кевин Уокер Andrew Kevin Walker
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