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Отважная Отважная
Киноафиша Фильмы Отважная Отважная, 2007: актеры и роли
The Brave One Отважная 2007 / США / Австралия
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отважная, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Нил Джордан Нил Джордан Neil Jordan
В ролях
Джоди Фостер Джоди Фостер Jodie Foster Нэвин Эндрюс Нэвин Эндрюс Naveen Andrews Никки Кэтт Nicky Katt Терренс Хауард Джейн Адамс Джейн Адамс Jane Adams Зои Кравиц Зои Кравиц Zoe Kravitz Ларри Фесседен Брайан Дилэйт Дэйна Эскельсон Мэри Стинберген Мэри Стинберген Mary Steenburgen
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