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Delta Farce Операция "Дельта фарс" 2007 / США
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
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Операция "Дельта фарс", 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
С.Б. Хардинг
В ролях
Билл Энгволл Ди Джей Куоллс Ди Джей Куоллс DJ Qualls Кит Дэвид Кит Дэвид Keith David Дэнни Трехо Дэнни Трехо Danny Trejo Шон Уэйлен Sean Whalen Мэрисол Николс Эд О' Кристина Мур Christina Moore Гленн Моршауэр Гленн Моршауэр Glenn Morshower Луис Чавес Luis Chaves Деннис Фицджералд Джонни Касл Johnny Castle Лиза Лампанелли Lisa Lampanelli Роландо Молина Rolando Molina Алехандро Патино Alejandro Patino Эмилио Ривера Emilio Rivera Майкл Эдвард Роуз Майкл Эдвард Роуз Michael Edward Rose Ларри Кейбл Гай Larry the Cable Guy Эд О`Росс
Переводчик
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