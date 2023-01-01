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Операция "Дельта фарс"
Операция "Дельта фарс", 2007: актеры и роли
Delta Farce
Операция "Дельта фарс"
2007 / США
6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.6
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Операция "Дельта фарс", 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
С.Б. Хардинг
В ролях
Билл Энгволл
Ди Джей Куоллс
DJ Qualls
Кит Дэвид
Keith David
Дэнни Трехо
Danny Trejo
Шон Уэйлен
Sean Whalen
Мэрисол Николс
Эд О'
Кристина Мур
Christina Moore
Гленн Моршауэр
Glenn Morshower
Луис Чавес
Luis Chaves
Деннис Фицджералд
Джонни Касл
Johnny Castle
Лиза Лампанелли
Lisa Lampanelli
Роландо Молина
Rolando Molina
Алехандро Патино
Alejandro Patino
Эмилио Ривера
Emilio Rivera
Майкл Эдвард Роуз
Michael Edward Rose
Ларри Кейбл Гай
Larry the Cable Guy
Эд О`Росс
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