Выставки
Андрей Рублев
Награды и номинации фильма Андрей Рублев
Награды и номинации фильма Андрей Рублев 1966
Каннский кинофестиваль 1969
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2023
Best Restored Film
Номинант
