Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Андрей Рублев Андрей Рублев
Киноафиша Фильмы Андрей Рублев Андрей Рублев, 1966: актеры и роли
Андрей Рублев 1966 / СССР
7.4 Оцените
19 голосов
Написать отзыв
Билеты от 350 ₽
Билеты от 350 ₽
В избранное Уже в избранном

Андрей Рублев, 1966: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Андрей Тарковский Андрей Тарковский Andrei Tarkovsky
В ролях
Анатолий Солоницын Анатолий Солоницын Иван Лапиков Иван Лапиков Николай Гринько Николай Сергеев Ирма Рауш Irma Raush Николай Бурляев Николай Бурляев Юрий Назаров Юрий Назаров Юрий Никулин Юрий Никулин Ролан Быков Ролан Быков Rolan Bykov Николай Граббе Михаил Кононов Михаил Кононов С. Крылов Болот Бейшеналиев Bolot Beishenaliev Б. Матысик
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Related video
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Приложение киноафиши