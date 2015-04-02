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16 лет. Любовь. Перезагрузка 16 лет. Любовь. Перезагрузка
Киноафиша Фильмы 16 лет. Любовь. Перезагрузка Отзывы о фильме «16 лет. Любовь. Перезагрузка»
Somersault 16 лет. Любовь. Перезагрузка 2004 / Австралия
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «16 лет. Любовь. Перезагрузка»

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Рыба 2 апреля 2015, 12:51
05/01/2005 в 21:12:15 ...ург написал(а):
мне не понравился ))) такие фильмы надо ограничивать по возрастному цензу )))




Афтар - малалетний далбаёп!

Не дорос - не смотри, а голую сиську нынче и днем по ящику показывают.

Имхо, переводчики намудрили с названием - ни шестнадцатью годами, ни перезагрузкой в фильме и не пахнет. Про любовь? Пожалуй, да. Про непонимание и себя, и другого. Без претензий на глобальность и всемирно-историческое значение. Этакая зарисовка из жизни. Легкий, спокойный фильм.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Я 2 апреля 2015, 12:51
В восторге от фильма!

девушкам особенно советую
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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