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16 лет. Любовь. Перезагрузка
Отзывы о фильме «16 лет. Любовь. Перезагрузка»
Somersault
16 лет. Любовь. Перезагрузка
2004 / Австралия
6.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Рыба
2 апреля 2015, 12:51
05/01/2005 в 21:12:15 ...ург написал(а):
мне не понравился ))) такие фильмы надо ограничивать по возрастному цензу )))
Афтар - малалетний далбаёп!
Не дорос - не смотри, а голую сиську нынче и днем по ящику показывают.
Имхо, переводчики намудрили с названием - ни шестнадцатью годами, ни перезагрузкой в фильме и не пахнет. Про любовь? Пожалуй, да. Про непонимание и себя, и другого. Без претензий на глобальность и всемирно-историческое значение. Этакая зарисовка из жизни. Легкий, спокойный фильм.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Я
2 апреля 2015, 12:51
В восторге от фильма!
девушкам особенно советую
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Афтар - малалетний далбаёп!
Не дорос - не смотри, а голую сиську нынче и днем по ящику показывают.
Имхо, переводчики намудрили с названием - ни шестнадцатью годами, ни перезагрузкой в фильме и не пахнет. Про любовь? Пожалуй, да. Про непонимание и себя, и другого. Без претензий на глобальность и всемирно-историческое значение. Этакая зарисовка из жизни. Легкий, спокойный фильм.
девушкам особенно советую
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