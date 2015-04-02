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Двенадцать друзей Оушена Двенадцать друзей Оушена
Киноафиша Фильмы Двенадцать друзей Оушена Отзывы о фильме «Двенадцать друзей Оушена»
Ocean's Twelve Двенадцать друзей Оушена 2004 / США / Австралия
6.3 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Двенадцать друзей Оушена»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

«Одиннадцать друзей Оушена» произвели слишком большой фурор, чтобы не обрасти сиквелом. Соединив в себе две основных линии современного англо-американского плутовского кино – гламурно-аристократическую («Западня» Джона Эмиела, «Афера Томаса Крауна» Джона МакТирнана) и экспрессивно-«воровскую» («Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш» Гая Ритчи), этот фильм оказался богат еще и элементом, не вполне обычным для произведений подобного жанра: интеллектуальной, слегка медитативно-отрешенной…

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Len 2 апреля 2015, 12:51
21/01/2005 в 16:33:13 MIKE написал(а):
Но не заводит.Как бывает с красивой по настоящему девушкой,но не заводит.Не хватает ей внутреннего содержания чтоли.В данный момент девушке.




Классное сравнение. Главное - живо представляешь ситуацию и все понятно. Добавить нечего.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Эстетка 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение good)Technik от 10/01/2005 - 03:44:04


Она не игрет там саму себя. В фильме она притворяется Джулией. В этом и фишка.



Ты фильм внимательно смотрел? :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
sofi_ 2 апреля 2015, 12:51
очень приятное зрелище... и как и все фильмы содорберга берет внутренней динамикой... и конечно отличным актерским составом!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Fesa 2 апреля 2015, 12:51
Я бы отнес этот фильм к категории, который можно посмотреть один раз и забыть
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Eugenius 2 апреля 2015, 12:51
Редкостная какашка, пустая трата времени и денег. Очень НЕ РЕКОМЕНДУЮ.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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