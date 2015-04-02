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«Одиннадцать друзей Оушена» произвели слишком большой фурор, чтобы не обрасти сиквелом. Соединив в себе две основных линии современного англо-американского плутовского кино – гламурно-аристократическую («Западня» Джона Эмиела, «Афера Томаса Крауна» Джона МакТирнана) и экспрессивно-«воровскую» («Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш» Гая Ритчи), этот фильм оказался богат еще и элементом, не вполне обычным для произведений подобного жанра: интеллектуальной, слегка медитативно-отрешенной…