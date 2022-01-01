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Двенадцать друзей Оушена
Двенадцать друзей Оушена, 2004: актеры и роли
Ocean's Twelve
Двенадцать друзей Оушена
2004 / США / Австралия
6.3
Оцените
27
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Двенадцать друзей Оушена, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Содерберг
Steven Soderbergh
В ролях
Джордж Клуни
George Clooney
Брэд Питт
Brad Pitt
Джулия Робертс
Julia Roberts
Энди Гарсия
Andy Garcia
Мэтт Дэймон
Matt Damon
Берни Мак
Bernie Mac
Кейси Аффлек
Casey Affleck
Скотт Каан
Scott Caan
Венсан Кассель
Vincent Cassel
Дон Чидл
Don Cheadle
Стефон Фуллер
Stephon Fuller
Эллиотт Гулд
Elliott Gould
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