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Двенадцать друзей Оушена Двенадцать друзей Оушена
Киноафиша Фильмы Двенадцать друзей Оушена Двенадцать друзей Оушена, 2004: актеры и роли
Ocean's Twelve Двенадцать друзей Оушена 2004 / США / Австралия
6.3 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Двенадцать друзей Оушена, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Содерберг Стивен Содерберг Steven Soderbergh
В ролях
Джордж Клуни Джордж Клуни George Clooney Брэд Питт Брэд Питт Brad Pitt Джулия Робертс Джулия Робертс Julia Roberts Энди Гарсия Энди Гарсия Andy Garcia Мэтт Дэймон Мэтт Дэймон Matt Damon Берни Мак Bernie Mac Кейси Аффлек Кейси Аффлек Casey Affleck Скотт Каан Scott Caan Венсан Кассель Венсан Кассель Vincent Cassel Дон Чидл Дон Чидл Don Cheadle Стефон Фуллер Stephon Fuller Эллиотт Гулд Эллиотт Гулд Elliott Gould Эдди Джемисон Eddie Jemison Карл Райнер Carl Reiner Кэтрин Зита-Джоунс
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