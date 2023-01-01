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Ангел
Ангел, 2007: актеры и роли
Angel
Ангел
2007 / Великобритания / Бельгия / Франция
7.5
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Кадры
Персоны
Постеры
Ангел, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Франсуа Озон
Francois Ozon
В ролях
Ромола Гарай
Romola Garai
Шарлотта Рэмплинг
Charlotte Rampling
Люси Расселл
Lucy Russell
Майкл Фассбендер
Michael Fassbender
Сэм Нил
Sam Neill
Жаклин Тонг
Jacqueline Tong
Жанин Дувитски
Джемма Пауэлл
Jemma Powell
Элисон Парджетер
Том Джорджсон
Tom Georgeson
Розанна Лавель
Роджер Морлидж
Roger Morlidge
Кристофер Бенжамин
Christopher Benjamin
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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