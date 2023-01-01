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Ангел Ангел
Киноафиша Фильмы Ангел Ангел, 2007: актеры и роли
Angel Ангел 2007 / Великобритания / Бельгия / Франция
7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Ангел, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Франсуа Озон Франсуа Озон Francois Ozon
В ролях
Ромола Гарай Ромола Гарай Romola Garai Шарлотта Рэмплинг Шарлотта Рэмплинг Charlotte Rampling Люси Расселл Lucy Russell Майкл Фассбендер Майкл Фассбендер Michael Fassbender Сэм Нил Сэм Нил Sam Neill Жаклин Тонг Jacqueline Tong Жанин Дувитски Джемма Пауэлл Джемма Пауэлл Jemma Powell Элисон Парджетер Том Джорджсон Tom Georgeson Розанна Лавель Роджер Морлидж Roger Morlidge Кристофер Бенжамин Christopher Benjamin
Переводчик
Переводчик
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Вызов
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