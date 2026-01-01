Оповещения от Киноафиши
Отель "Руанда"
Награды и номинации фильма Отель "Руанда"
Награды и номинации фильма Отель "Руанда" 2004
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Оскар 2005
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучшая песня
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2004
Приз зрительских симпатий
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
