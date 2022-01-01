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Отель "Руанда"
Отель "Руанда", 2004: актеры и роли
Hotel Rwanda
Отель "Руанда"
2004 / США / Великобритания / Италия / ЮАР
8.6
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
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Отель "Руанда", 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Терри Джордж
Terry George
В ролях
Дон Чидл
Don Cheadle
Софи Оконедо
Sophie Okonedo
Ник Нолти
Nick Nolte
Десмонд Дьюб
Антонио Дэвид Лайонс
Мотуси Магано
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