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Отель
Киноафиша Фильмы Отель "Руанда" Отель "Руанда", 2004: актеры и роли
Hotel Rwanda Отель "Руанда" 2004 / США / Великобритания / Италия / ЮАР
8.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Отель "Руанда", 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Терри Джордж Терри Джордж Terry George
В ролях
Дон Чидл Дон Чидл Don Cheadle Софи Оконедо Софи Оконедо Sophie Okonedo Ник Нолти Ник Нолти Nick Nolte Десмонд Дьюб Антонио Дэвид Лайонс Мотуси Магано
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