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Знакомство с Факерами Знакомство с Факерами
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Meet the Fockers Знакомство с Факерами 2004 / США
6.9 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Знакомство с Факерами»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Наверняка то, что я скажу несколькими строчками ниже, многим покажется старомодным и неприкольным. Однако иногда полезно сказать или сделать что-нибудь старомодное, неприкольное, честное, в конце концов. Так вот, начнем с места в карьер: «Знакомство с Фокерами (Факерами)» – тупая, пошлая, скабрезная, сальная сортирная юмореска, вызывающая бурный смех и восторг в зале кинотеатра исключительно по причине умственной отсталости большинства сидящих в вышеупомянутом зале. Однако главную скорбь,…

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я.... 2 апреля 2015, 12:51
офигенная комедия. просто супер................
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Андрей 2 апреля 2015, 12:51
Седня посмотрел этот шедевр. Смеялся от души, особенно когда малыша говорить научили одно слово, но(!) какое слово! А вот плач этого малыша немного бесил, слишком много его было для комедии.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Наталия 2 апреля 2015, 12:51
А я наоборот, была приятно удивлена. По моему мнению вторая часть более убойная, больше смешных моментов (но более пошловатых - все таки про Факеров речь :)

Зал постоянно смеялся, причем не просто хи-хи, а настоящее ха-ха )





Когда выходили из зала, многие люди говорили что фильм-супер! Пару раз слышала мнение что первая часть лучше. Но я так не считаю, может быть потому что первую часть смотрела по ОРТ (с перерывами на рекламу



В общем надо смотреть! Причем в кинотеатре это будет веселее, потому что в зале хорошая смешливая атмосфера. Много приятных эмоций
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Nekto 2 апреля 2015, 12:51
Отличный состав актеров, но играют полную чушь. Улыбку вызвало пару моментов. Вообщем фильм не понравился. Первая часть лучше.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Сима!!! 2 апреля 2015, 12:51
Я сейчас иду смотреть Факеров!(с друзьями)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
2345ца 2 апреля 2015, 12:51
Фуфло полное, с первой частью даже сравнивать не стоит (это как девять и десять ярдов)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Наталия 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение darthkim от 14/01/2005 - 16:40:56




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Большая экономия
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
VIC 2 апреля 2015, 12:51
Лучшая комедия зимы!.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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