Наверняка то, что я скажу несколькими строчками ниже, многим покажется старомодным и неприкольным. Однако иногда полезно сказать или сделать что-нибудь старомодное, неприкольное, честное, в конце концов. Так вот, начнем с места в карьер: «Знакомство с Фокерами (Факерами)» – тупая, пошлая, скабрезная, сальная сортирная юмореска, вызывающая бурный смех и восторг в зале кинотеатра исключительно по причине умственной отсталости большинства сидящих в вышеупомянутом зале. Однако главную скорбь,…
Зал постоянно смеялся, причем не просто хи-хи, а настоящее ха-ха )
Когда выходили из зала, многие люди говорили что фильм-супер! Пару раз слышала мнение что первая часть лучше. Но я так не считаю, может быть потому что первую часть смотрела по ОРТ (с перерывами на рекламу
В общем надо смотреть! Причем в кинотеатре это будет веселее, потому что в зале хорошая смешливая атмосфера. Много приятных эмоций
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