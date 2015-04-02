Наша рецензия

Наверняка то, что я скажу несколькими строчками ниже, многим покажется старомодным и неприкольным. Однако иногда полезно сказать или сделать что-нибудь старомодное, неприкольное, честное, в конце концов. Так вот, начнем с места в карьер: «Знакомство с Фокерами (Факерами)» – тупая, пошлая, скабрезная, сальная сортирная юмореска, вызывающая бурный смех и восторг в зале кинотеатра исключительно по причине умственной отсталости большинства сидящих в вышеупомянутом зале. Однако главную скорбь,…