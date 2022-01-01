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Знакомство с Факерами
Знакомство с Факерами, 2004: актеры и роли
Meet the Fockers
Знакомство с Факерами
2004 / США
6.9
Оцените
39
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Знакомство с Факерами, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джей Роуч
Jay Roach
В ролях
Бен Стиллер
Ben Stiller
Роберт Де Ниро
Robert De Niro
Дастин Хоффман
Dustin Hoffman
Барбра Стрейзанд
Barbra Streisand
Аланна Юбак
Alanna Ubach
Блайт Даннер
Blythe Danner
Карен Гордон
Тим Блэйк Нелсон
Джек Плотник
Jack Plotnick
Тери Поло
Teri Polo
Оуэн Уилсон
Owen Wilson
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