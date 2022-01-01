Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Знакомство с Факерами Знакомство с Факерами
Киноафиша Фильмы Знакомство с Факерами Знакомство с Факерами, 2004: актеры и роли
Meet the Fockers Знакомство с Факерами 2004 / США
6.9 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Знакомство с Факерами, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джей Роуч Джей Роуч Jay Roach
В ролях
Бен Стиллер Бен Стиллер Ben Stiller Роберт Де Ниро Роберт Де Ниро Robert De Niro Дастин Хоффман Дастин Хоффман Dustin Hoffman Барбра Стрейзанд Барбра Стрейзанд Barbra Streisand Аланна Юбак Аланна Юбак Alanna Ubach Блайт Даннер Блайт Даннер Blythe Danner Карен Гордон Тим Блэйк Нелсон Джек Плотник Jack Plotnick Тери Поло Тери Поло Teri Polo Оуэн Уилсон Оуэн Уилсон Owen Wilson
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Related video
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Приложение киноафиши