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Певец Певец
Киноафиша Фильмы Певец Певец, 2006: актеры и роли
The Singer / El Cantante Певец 2006 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Певец, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Леон Ичасо Leon Ichaso
В ролях
Марк Энтони Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес Jennifer Lopez Кристофер Бесерра Федерико Кастеллуччо Federico Castelluccio Тони Девон Tony Devon Роми Диас Romy Diaz Бернард Эрнандес Винсент Лареска Vincent Laresca Андреа Наведо Andrea Navedo Джон Ортис Джон Ортис John Ortiz Антон Паган Antone Pagan Мэнни Перес Manny Pérez Лу Торрес Lou Torres Нелсон Васкес
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