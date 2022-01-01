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Певец
Певец, 2006: актеры и роли
The Singer / El Cantante
Певец
2006 / США
5.5
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
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Певец, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Леон Ичасо
Leon Ichaso
В ролях
Марк Энтони
Дженнифер Лопес
Jennifer Lopez
Кристофер Бесерра
Федерико Кастеллуччо
Federico Castelluccio
Тони Девон
Tony Devon
Роми Диас
Romy Diaz
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