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Наживка для акулы: не очень страшное кино
Наживка для акулы: не очень страшное кино, 2006: актеры и роли
Shark Bait
Наживка для акулы: не очень страшное кино
2006 / США / Корея
6.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.1
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Наживка для акулы: не очень страшное кино, 2006: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Ховард И. Бейкер
Джон Фокс
John Fox
В ролях
Фредди Принц мл.
Freddie Prinze Jr.
Роб Шнайдер
Rob Schneider
Эван Рэйчел Вуд
Evan Rachel Wood
Донал Лог
Donal Logue
Энди Дик
Andy Dick
Фрэн Дрешер
Fran Drescher
Джон Рис-Дэвис
John Rhys-Davies
Р. Ли Эрми
Джимми Беннетт
Jimmy Bennett
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Trent Ford
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