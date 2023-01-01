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Наживка для акулы: не очень страшное кино
Киноафиша Фильмы Наживка для акулы: не очень страшное кино Наживка для акулы: не очень страшное кино, 2006: актеры и роли
Shark Bait Наживка для акулы: не очень страшное кино 2006 / США / Корея
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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Наживка для акулы: не очень страшное кино, 2006: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Ховард И. Бейкер Джон Фокс John Fox
В ролях
Фредди Принц мл. Фредди Принц мл. Freddie Prinze Jr. Роб Шнайдер Роб Шнайдер Rob Schneider Эван Рэйчел Вуд Эван Рэйчел Вуд Evan Rachel Wood Донал Лог Донал Лог Donal Logue Энди Дик Andy Dick Фрэн Дрешер Fran Drescher Джон Рис-Дэвис Джон Рис-Дэвис John Rhys-Davies Р. Ли Эрми Джимми Беннетт Jimmy Bennett Трент Форд Trent Ford
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