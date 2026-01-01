Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Помни

Награды и номинации фильма Помни 2000

Оскар 2002 Оскар 2002
Лучший монтаж
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2002 Золотой глобус 2002
Лучший сценарий
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2000 Венецианский кинофестиваль 2000
Cinema of the Present - Lion of the Year
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2002 MTV Movie & TV Awards 2002
Best New Filmmaker
Победитель
Сандэнс 2001 Сандэнс 2001
Премия Уолдо Солта за сценарий
Победитель
Драматургия
Номинант
