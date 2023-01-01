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Суперпес
Суперпес, 2007: актеры и роли
Underdog
Суперпес
2007 / США
4.7
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 4.8
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Персоны
Постеры
Суперпес, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фредерик Ду Чау
Frederik Du Chau
В ролях
Алекс Нойбергер
Alex Neuberger
Эми Адамс
Amy Adams
Джейсон Ли
Jason Lee
Тейлор Момсен
Taylor Momsen
Джеймс Белуши
James Belushi
Джон Слэттери
John Slattery
Питер Динклэйдж
Peter Dinklage
Саманта Би
Samantha Bee
Мишель Хопкинс
Кейт Лэйси
Джерри Куинн
Gerry Quinn
Патрик Варбертон
Patrick Warburton
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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