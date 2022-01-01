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Лето на балконе Лето на балконе
Киноафиша Фильмы Лето на балконе Лето на балконе, 2005: актеры и роли
Sommer vorm Balkon Лето на балконе 2005 / Германия
5.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Лето на балконе, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Андреас Дрезен Андреас Дрезен Andreas Dresen
В ролях
Надя Уль Надя Уль Nadja Uhl Инка Фридрих Инка Фридрих Inka Friedrich Андреас Шмидт Андреас Шмидт Andreas Schmidt Штефани Шë нфельд
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