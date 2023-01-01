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Киноафиша Фильмы Печать зла Печать зла, 1958: актеры и роли
Touch of Evil Печать зла 1958 / США
7.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Печать зла, 1958: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Орсон Уэллс Орсон Уэллс Orson Welles
В ролях
Чарлтон Хестон Charlton Heston Орсон Уэллс Орсон Уэллс Orson Welles Джанет Ли Джанет Ли Janet Leigh Аким Тамирофф Akim Tamiroff Джозеф Каллея Joseph Calleia Рэй Коллинз Ray Collins Деннис Уивер Dennis Weaver Морт Миллс Жа Жа Габор Zsa Zsa Gábor Марлен Дитрих Марлен Дитрих Marlene Dietrich Джозеф Коттен Joseph Cotten Мерседес МакКэмбридж Mercedes McCambridge Кинен Уинн
Переводчик
Переводчик
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