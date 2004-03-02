Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мерседес МакКэмбридж Mercedes McCambridge
Киноафиша Персоны Мерседес МакКэмбридж

Мерседес МакКэмбридж

Mercedes McCambridge

Дата рождения
16 марта 1916
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
2 марта 2004
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Романтический герой

Популярные фильмы

Гигант 7.6
Гигант (1956)
Печать зла 7.6
Печать зла (1958)
Внезапно, прошлым летом 7.5
Внезапно, прошлым летом (1959)

Фильмография Мерседес МакКэмбридж

Жанр
Год
Другая сторона ветра 6.8
Другая сторона ветра The Other Side of the Wind
драма 2018, Франция / Иран / США
Симаррон 6.4
Симаррон Cimarron
вестерн, драма 1960, США
Внезапно, прошлым летом 7.5
Внезапно, прошлым летом Suddenly, Last Summer
драма, детектив, триллер 1959, США
Печать зла 7.6
Печать зла Touch of Evil
нуар, триллер, криминал 1958, США
Прощай, оружие! 5.9
Прощай, оружие! A Farewell to Arms
мелодрама, драма 1957, США
Гигант 7.6
Гигант Giant
драма, мелодрама, вестерн 1956, США
Молния бьет дважды 6.5
Молния бьет дважды Lightning Strikes Twice
драма, криминал 1951, США
Вся королевская рать 7.4
Вся королевская рать All the King's Men
драма, нуар 1949, США
Идеально посмотреть за выходные: 3 мини-сериала с рейтингом IMDb выше 8,5, которые скрасят время до понедельника
«Домовёнок Кузя 2» выходит 19 марта 2026 года: в трейлере показали нового злодея — тут замешана Полина Гагарина (видео)
Даже Хюррем попросила бы добавки: масленичная альтернатива блинчикам с турецким акцентом — рецепт от шеф-повара
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше