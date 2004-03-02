Оповещения от Киноафиши
Мерседес МакКэмбридж
Mercedes McCambridge
Мерседес МакКэмбридж
Mercedes McCambridge
Дата рождения
16 марта 1916
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
2 марта 2004
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Романтический герой
Популярные фильмы
7.6
Гигант
(1956)
7.6
Печать зла
(1958)
7.5
Внезапно, прошлым летом
(1959)
Фильмография Мерседес МакКэмбридж
6.8
Другая сторона ветра
The Other Side of the Wind
драма
2018, Франция / Иран / США
6.4
Симаррон
Cimarron
вестерн, драма
1960, США
7.5
Внезапно, прошлым летом
Suddenly, Last Summer
драма, детектив, триллер
1959, США
7.6
Печать зла
Touch of Evil
нуар, триллер, криминал
1958, США
5.9
Прощай, оружие!
A Farewell to Arms
мелодрама, драма
1957, США
7.6
Гигант
Giant
драма, мелодрама, вестерн
1956, США
6.5
Молния бьет дважды
Lightning Strikes Twice
драма, криминал
1951, США
7.4
Вся королевская рать
All the King's Men
драма, нуар
1949, США
