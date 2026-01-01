Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Кордебалет 1985

Оскар 1986 Оскар 1986
Лучший монтаж
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучшая песня к фильму
Номинант
Золотой глобус 1986 Золотой глобус 1986
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986
Лучший звук
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
