Киноафиша
Фильмы
Кордебалет
Награды и номинации фильма Кордебалет
Награды и номинации фильма Кордебалет 1985
О фильме
Расписание
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Оскар 1986
Лучший монтаж
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучшая песня к фильму
Номинант
Золотой глобус 1986
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986
Лучший звук
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
