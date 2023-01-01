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Божественное рождение
Киноафиша Фильмы Божественное рождение Божественное рождение, 2006: актеры и роли
The Nativity Story Божественное рождение 2006 / США
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Божественное рождение, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кэтрин Хардвик Кэтрин Хардвик Catherine Hardwicke
В ролях
Габриэль Шарнитски Хиам Аббасс Хиам Аббасс Hiam Abbass Киша Касл-Хьюз Киша Касл-Хьюз Keisha Castle-Hughes Эрик Эбуани Сайэрэн Хайндз Мэтт Патрези Matt Patresi Тед Русофф Ted Rusoff Ивонн Шио Александр Сиддиг Александр Сиддиг Alexander Siddig Шон Тауб Тим Ван Реллим Tim Van Rellim Шелби Янг Шелби Янг Shelby Young Линнэнн Зэйгер Шоре Агдашлу Шоре Агдашлу Shohreh Aghdashloo Оскар Айзек Оскар Айзек Oscar Isaac
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