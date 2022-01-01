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Перекресток
Перекресток, 1986: актеры и роли
Crossroads
Перекресток
1986 / США
6.6
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Перекресток, 1986: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Уолтер Хилл
Walter Hill
В ролях
Ралф Маккио
Джо Сенека
Joe Seneca
Джэми Гертц
Джо Мортон
Joe Morton
Роберт Джадд
Robert Judd
Стив Вэй
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