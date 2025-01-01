Меню
Награды и номинации фильма Расемон 1950

Оскар 1952 Оскар 1952
Honorary Award
Победитель
Оскар 1953 Оскар 1953
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1953 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1953
Best Film from any Source
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1951 Венецианский кинофестиваль 1951
Golden Lion
Победитель
Italian Film Critics Award
Победитель
