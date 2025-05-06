Cast
Yaroslav Gavrilyuk
Aleksandr Grach
Vitaly Shapovalov
Leonid Osadchiy
Irina Bunina
Galina Grach
Maria Vinogradova
Yevdokiya Grach - maty
Zemfira Tsakhilova
Vera Zagoruyko
Cast and Crew
Director
Konstantin Ershov
Writer
Ramiz Fataliyev, Olga Chaikovskaya, Konstantin Ershov
Composer
Valentin Silvestrov
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
1982
World premiere
17 February 1983
Release date
|17 February 1983
|Russia
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|16+
|19 April 1984
|Hungary
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Production
Dovzhenko Film Studios
Also known as
Grachi, Bracia Graczowie, Gracs fivérek, Грачи, Грачі