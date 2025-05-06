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Poster of Grachi
6.8
Kinoafisha Films Grachi
6.8

Grachi

, 1982
Grachi
USSR / Drama / 18+
Poster of Grachi
6.8

Cast

Leonid Filatov
Leonid Filatov
Viktor Grach
Yaroslav Gavrilyuk
Aleksandr Grach
Vitaly Shapovalov
Leonid Osadchiy
Aleksei Petrenko
Aleksei Petrenko
Igor Stavrasov
Yury Grebenshchikov
Yury Grebenshchikov
Andrey Grach
Irina Bunina
Galina Grach
Maria Vinogradova
Yevdokiya Grach - maty
Zemfira Tsakhilova
Vera Zagoruyko
Anatoliy Romashin
Anatoliy Romashin
Beloded
Aleksandr Anurov
Aleksandr Anurov
Prokuror
Director Konstantin Ershov
Writer Ramiz Fataliyev, Olga Chaikovskaya, Konstantin Ershov
Composer Valentin Silvestrov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 1982
World premiere 17 February 1983
Release date
17 February 1983 Russia 16+
19 April 1984 Hungary
Production Dovzhenko Film Studios
Also known as
Grachi, Bracia Graczowie, Gracs fivérek, Грачи, Грачі

Film rating

6.8
Rate 12 votes
6.6 IMDb
Updated 6 May 2025
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